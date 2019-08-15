Опубликовано видео с места захвата парикмахерской под Москвой

Опубликовано видео с места захвата парикмахерской вооруженным мужчиной в подмосковных Котельниках. Кадры размещены в паблике «Котельники.Инфо» во «ВКонтакте».

На ролике видно, как прибывшие на место полицейские пытаются поговорить с мужчиной, но это не приносит успеха. Подходы к зданию сотрудники правоохранительных органов перекрыли. Как отмечает телеграм-канал Mash, захватчик потребовал бутылку коньяка.

Днем 15 августа мужчина ворвался в парикмахерскую, устроил стрельбу и забаррикадировался в помещении. Согласно последним данным, нападавшего зовут Игорь и он пришел для того, чтобы разобраться со своей бывшей девушкой, но не застал ее на рабочем месте.

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