Академики потребовали отменить приказ о правилах общения с иностранцами

Академики и членкоры Российской академии наук (РАН) призвали правительство немедленно отменить «возмутительный приказ» Минобрнауки о контроле контактов российских ученых с иностранными коллегами. Соответствующее обращение появилось на сайте академического клуба «1 июля».

Ученые указали, что документ «противоречит духу научного творчества и самой сути современной фундаментальной науки». Помимо этого, они отметили недопустимость ограничения личных и профессиональных свобод ученых, не дававших личного добровольного согласия на доступ к секретным сведениям.

Ранее в Кремле назвали новые правила общения ученых с иностранцами «перебором». Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что «научно-промышленный шпионаж никто не отменял, но это не значит, что мы должны заковывать себя в какие-то правила, которые ни к чему хорошему в итоге не приведут».

14 августа Министерство науки и высшего образования подготовило приказ об ужесточении правил контакта российских ученых с иностранными и международными организациями. Согласно тексту документа, на встрече с иностранными коллегами должны присутствовать как минимум двое российских ученых. Кроме того, такие встречи возможны только с разрешения руководства. Позднее в ведомстве уточнили, что приказ «носит рекомендательный характер и отражает общемировую практику».

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