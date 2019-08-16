Киргизские власти решили посадить жену Атамбаева

Власти Киргизии решили возбудить уголовное дело против супруги бывшего президента Алмазбека Атамбаева Раисы. Об этом сообщает ТАСС.

«В отношении меня сейчас заводят уголовное дело», — сообщила она журналистам.

По словам Атамбаевой, она пока не знает, по какой статье будет заведено дело.

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Ранее сообщалось, что Атамбаеву предъявлены обвинения в организации убийства и других особо тяжких преступлений. Также бывшего главу государства обвиняют в организации массовых беспорядков, захвате заложников и применении насилия против представителя власти. Ему грозит пожизненное лишение свободы.

7 августа киргизский спецназ пытался задержать Атамбаева в его доме в селе Кой-Таш под Бишкеком. Сторонники бывшего президента дали бой силовикам. На следующий день спецназ снова попытался схватить Атамбаева, и столкновения продолжились. После третьей попытки штурма политик сдался властям. В ходе столкновений пострадали 136 человек, 14 находятся в больницах, один спецназовец погиб.

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