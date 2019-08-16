Употребляющие наркотики туристы испортили отдых британской семье

Британские туристы остались недовольны отпуском в Греции из-за шумной молодежи, употреблявшей наркотики. Об этом сообщает Mirror.

Жители Великобритании Клэр Гилби, ее муж и трое детей проводили отпуск на греческом острове Закинф, который семья планировала полтора года и за который заплатила 3,5 тысячи фунтов (около 283 тысяч рублей). Жившие в том же отеле молодые люди включали громкую музыку, не давая спать постояльцам, постоянно пили спиртное и употребляли наркотики. Кроме того, они мусорили и вели себя непристойно в бассейнах гостиницы, из-за чего дети Гилби не могли там купаться.

По словам туристки, представитель агентства Thomas Cook продал ее семье тур, утверждая, что гостиница подходит для семейного отдыха, но на самом деле «отель больше напоминал ночной клуб для клиентов от 18 до 30 лет». В ответ на претензии Гилби турагентство просто предложило семье перебраться в другой номер в том же отеле.

Ранее сообщалось, что молодая женщина использовала чайник в гостиничном номере для того, чтобы прокипятить нижнее белье, и рассказала об этом в сети. По ее словам, она прибегла к странному способу стирки из-за того, что у нее внезапно началась менструация, а чистых трусов не нашлось. Пользователи сети возмутились поведением туристки.

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