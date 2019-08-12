Девушка постирала трусики в чайнике отеля и возмутила пользователей сети

Молодая женщина использовала чайник в гостиничном номере для того, чтобы прокипятить свое грязное нижнее белье. Об этом пишет Metro.

По словам самой девушки, она сделала это после того, как у нее внезапно началась менструация, а чистых трусиков не нашлось. Пользователи сети возмутились поведением молодой женщины, когда она опубликовала фотографию своих трусиков в чайнике и тем фактом, что она обнародовала этот факт.

Многие из них заявили, что больше никогда не будут пользоваться чайником в гостиницах. Одна из женщин написала: «Помимо того, что это выглядит отвратительно, всем известно, что застирывать пятна крови надо в холодной воде».

Ранее сообщалось, что покупательница получила из интернет-магазина бренда Love Island купальник-бикини и обнаружила на его подкладке следы крови. Клиентка по имени Амбер выложила видео и фото загрязненного предмета одежды в свой аккаунт в Twitter. «Я только что получила на почте посылку, открыла запечатанный пакет и обнаружила это! — написала она. — Это выглядит, как чьи-то выделения!»

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!