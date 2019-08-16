Россиянка похвасталась воровством в самой безопасной стране и опозорилась

Российская туристка похвасталась способами обхитрить жителей Исландии и сэкономить, но нарвалась на критику в социальных сетях. Советами женщина поделилась в Instagram-аккаунте.

«Кто говорил, что в Исландии дорого жить и питаться, конечно прав. Но выход есть. Во-первых, на что мы наткнулись практически сразу, это на одинокие кусты красной смородины, которые больше служат зелёным ограждением, нежели источником витамина С. Тут вообще знают, что ее есть можно???» — подписала пост туристка.

Далее она рассказала о том, как питалась бесплатными свежими фруктами из корзин для детей в супермаркетах Kronos и наливала неограниченное количество кофе на специальных станциях на заправках.

Материалы по теме «Да он же нас сейчас изнасилует» Москвички отправились на край света и выжили

«И наш любимый лайфхак как прожить в хостеле бесплатно. Мы просто не сдали ключи от комнаты. Ну, забыли... А через день вернулись с ночевкой. Но без брони. Ключи опять забыли сдать. Да простят нас чудесные исландцы, но экономия должна быть экономной! К чему мы и стремимся», — заключила россиянка.

Пользователи сети не одобрили поведения женщины и раскритиковали ее поступки. «Интересно, почему же у русских плохая репутация во всём мире?» — удивилась одна подписчица. «Засрали всю Россию, теперь надо засрать и другую страну», — возмутился еще один. «Надеюсь, что тебя за такие "лайфхаки" там же и посадят», — гневался третий комментатор. «Чудное воспитание, воровские советики. Хорошо, что можно репортнуть за посты, направленные против людей, ведь обворованные вами — тоже люди», — заметила еще одна девушка.

В январе журнал Global Finance представил рейтинг самых безопасных стран мира на 2019 год. В первую двадцатку вошли европейские государства с развитой экономикой и хорошей системой здравоохранения. Лидирующее место в списке заняла Исландия.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!