Россиянка оставила у храма сумку с новорожденным и скрылась

Полиция Воронежа разыскивает женщину, которая оставила у входа в храм сумку с новорожденным. Об этом сообщает «РИА Воронеж» со ссылкой на пресс-службу областного главка МВД.

В ведомстве отметили, что младенца нашли 14 августа около Благовещенского кафедрального собора. Здоровью мальчика ничего не угрожает, сейчас он находится в роддоме. По оценкам медиков, ребенку всего 3-4 дня от роду.

Полиция изучила записи с камер видеонаблюдения и начала поиски женщины, которая оставила сумку с ребенком. На вид ей примерно 30-35 лет, женщина невысокого роста с темными волосами средней длины.

Согласно статье 125 УК РФ, за оставление ребенка в опасности нарушителю грозит штраф до 80 тысяч рублей или лишение свободы до одного года.

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