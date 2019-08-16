США надоело помогать другим

Администрация президента США Дональда Трампа намерена сократить объем помощи другим странам на более чем четыре миллиарда долларов. Об этом сообщает Politico.

Бюджетное управление Белого дома рассматривает возможность урезать на 2,3 миллиарда расходы Американского агентства по международному развитию (USAID) и на два миллиарда — Госдепартамента. Из них 787 миллионов долларов должны были быть направлены на международную миротворческую деятельность в рамках ООН, 522 миллиона — на финансирование всемирной организации и 364 миллиона — на ее гуманитарные и правозащитные программы.

Представитель администрации пояснил, что соответствующий проект подготовлен, однако цифры еще могут измениться. Ожидается, что поправки направят в Конгресс США в начале следующей недели.

У законодателей будет 45 дней, чтобы одобрить или отклонить предложение, а средства все это время будут заморожены. В итоге деньги нельзя будет использовать до 30 сентября, когда в США окончится 2019 финансовый год. После этого срока разрешение на их использование истечет автоматически.

Законодатели уже раскритиковали инициативу. По словам председателя комитета по ассигнованиям палаты представителей Конгресса Ниты Лоуи, подобная идея ошибочна и средства «необходимы для глобального лидерства США и защиты безопасности американцев».

В прошлом году администрация также намеревалась сократить объем иностранной помощи, однако в итоге от плана отказались из-за критики, пишет издание.

Politico также отмечает, что предложение по сокращению расходов последовало через две недели после того, как Трамп подписал двухлетнее бюджетное соглашение. Предполагается, что оно добавит 1,7 триллиона долларов к госдолгу в течение десятилетия.

21 июля сообщалось, что американский лидер планирует резко сократить бюджетные траты в целом, если будет переизбран на второй срок.

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