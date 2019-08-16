Украинского миллиардера посадили в России на девять лет и отобрали состояние

Мосгорсуд приговорил к девяти годам лишения свободы гендиректора корпорации «Индустриальный союз Донбасса» (ИСД) и бывшего владельца футбольного клуба «Кубань» Олега Мкртчана за хищение более одного миллиарда рублей у ВЭБ (Внешэкономбанк), передает «Интерфакс».

Бизнесмен признан виновным в мошенничестве в особо крупном размере. Он будет отбывать наказание в колонии общего режима. Также он должен выплатить штраф в 900 тысяч рублей.

Судебный процесс проходил в закрытом режиме в связи с грифом «секретно» на материалах уголовного дела. Из резолютивной части приговора, оглашенного судьей, известно, что Мкртчан организовал хищение кредитных средств ВЭБ, выделенных на развитие корпорации.

Суд взыскал с бизнесмена 198 миллиардов рублей по иску потерпевшей стороны, указывает РАПСИ. Мкртчан свою вину не признал.

По уголовному делу был наложен арест на имущество бизнесмена, в том числе на металлургические заводы в Тульской области и Ставропольском крае, активы Русской горно-металлургической компании, отмечает Telegram-канал «Подъем».

Мктрчан был арестован 8 февраля 2018 года в Москве.

ИСД была основана в 1995 году. В состав корпорации входят Алчевский меткомбинат, Днепровский меткомбинат, меткомбинат Dunaferr и ISD-Huta Czestochowa. Контрольный пакет акций ИСД принадлежит пулу российских инвесторов.

Состояние Мкртчана оценивается в 1,25 миллиарда долларов. У него имеются гражданства Украины и России. Предприниматель возглавлял совет директоров «Кубани» с 2013 года. В 2016 году он заявил о прекращении финансирования. Мкртчан также спонсировал другой футбольный клуб — «Торпедо» (Армавир).

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