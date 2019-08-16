В МВД признали авторитет пойманного с героином вора в законе Огонька

Подмосковные следователи МВД возбудили уголовное дело в отношении криминального авторитета по прозвищу Огонек, подозреваемого в занятии им высшего положения в преступной иерархии. Об этом в пятницу, 16 августа, «Ленте.ру» сообщила начальник пресс-службы МВД России по региону Татьяна Петрова.

Как отметила Петрова, неоднократно судимого за особо тяжкие преступления 56-летнего уроженца Санкт-Петербурга задерживали за хранение героина. Тогда в отношении него было возбуждено уголовное дело по статье 228 («Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов») УК РФ. Суд приговорил его к десяти месяцам лишения свободы.

Позже было установлено, что за ним признано высшее положение в преступной иерархии — вор в законе. Он координировал действия организованных преступных групп на территории Красногорского, Волоколамского, Солнечногорского районов Московской области и Северного округа Москвы, принимал участие в разделе сфер преступного влияния и дележе преступных доходов.

По данным «Прайм Крайм», речь идет о криминальном авторитете Александре Окуневе. Последний раз он привлекался по аналогичной статье в 2014 году и получил четыре года условного срока. На его счету уже девять судимостей. С 1970-х он сидел за кражи, хулиганство, грабеж, хранение оружия и убийство. Окунева короновали во Владимирском централе в 1994 году при участии таких воров, как Цицка, Боец, Север и Эдик Асатрян.

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