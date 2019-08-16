Украинские раскольники решили сменить главу своей церкви

Главу Православной церкви Украины (ПЦУ) Епифания Думенко в ближайшее время может сменить митрополит Луцкий Михаил Зинкевич. Об этом сообщает «Страна.ua».

Собеседник издания отметил, что Зинкевича поддерживают украинские бизнесмены, которые финансировали крестный ход ПЦУ в Киеве 28 июля. Итоги этого мероприятия повергли спонсоров в ярость, так как число сторонников ПЦУ было в 15 раз меньше, чем собравшихся на крестный ход конкурирующей Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП).

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Спонсоры стали требовать объяснений у Михаила, заявляя, что на выделенные деньги можно было организовать прибытие большого количества паломников из регионов. «Но Михаил ответил, что все деньги отдал Епифанию, поэтому спрос теперь только с него», — сообщил собеседник издания.

Кроме того, по данным «Страны.ua», внутри ПЦУ многие считают, что на данном этапе их организации необходим более волевой, решительный и авторитетный человек, чем Епифаний.

Проблемой является то, что епархия Зинкевича юридически все еще относится к УПЦ КП и не переходила в ПЦУ.

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В декабре 2018 года на объединительном соборе, созванном по инициативе Константинопольского патриарха Варфоломея и занимавшего тогда пост президента Украины Петра Порошенко, была создана ПЦУ. В состав новой религиозной организации вошли в основном представители непризнанных УПЦ КП и Украинской автокефальной православной церкви. Главой ПЦУ был назначен митрополит Епифаний.

После этого Киевский патриархат был ликвидирован и вошел в состав новой церкви. Филарет при этом получил статус почетного патриарха ПЦУ. Позже иерарх созвал собор, на котором было решено восстановить Киевский патриархат. По его словам, если бы в УПЦ КП знали содержание томоса об автокефалии, никто не проголосовал бы за него, ведь он «закрепляет переход из одной зависимости в другую».

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