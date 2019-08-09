Константинопольский патриарх рассказал о втором крещении Руси

Вселенский патриарх Варфоломей на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским заявил, что Константинополь не будет вмешиваться во внутренние дела Православной церкви Украины (ПЦУ). Об этом сообщает «Интерфакс».

«Как 1031 год назад мы из Константинополя дали вам крещение, так и теперь мы дали вам независимость, возможность для вашей церкви нести свое служение независимо и без какого-либо вмешательства извне», — сказал он.

Варфоломей подчеркнул, что украинская церковь является полностью независимой и автокефальной.

Он заверил, что из Константинополя ПЦУ будет иметь только «высокую защиту и постоянные молитвы за успех ее дела».

Ранее сообщалось, что, согласно требованиям Вселенского патриархата, каждый приход ПЦУ обязан выплачивать Константинополю десятину в размере от четырех до 20 тысяч евро.

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ПЦУ была создана 15 декабря 2018 года на объединительном соборе, созванном по инициативе патриарха Варфоломея и тогдашнего президента Украины Петра Порошенко. В состав структуры вошли в основном представители УПЦ КП и Украинской автокефальной православной церкви. На собор также пришли два митрополита Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП): митрополит Винницкий Симеон и митрополит Переяслав-Хмельницкий и Вишневский Александр. Вселенский патриарх снял анафему с их глав еще в октябре 2018 года, после чего Русская православная церковь разорвала евхаристическое общение с Константинополем.

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