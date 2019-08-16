Сбербанк защитил рубль от Трампа

Сбербанк в начале августа продал почти 2,7 миллиарда долларов, вырученные от продажи своей «дочки» — турецкого Denizbank. Транзакции проходили постепенно в течение нескольких дней и пришлись на тот момент, когда курс рубля падал под влиянием санкционных новостей. Об этом пишет Reuters со ссылкой на источники.

О закрытии сделки с дубайским банком Emirates NBD по продаже 99,85 процента акций Denizbank, который являлся когда-то крупнейшим иностранным активом Сбербанка, стало известно в конце июля. По данным российского кредитного учреждения, выручка от продажи актива составила примерно 2,68 миллиарда долларов.

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В начале августа кредитное учреждение начало постепенно конвертировать на внутреннем рынке всю сумму, вырученную от продажи. По словам одного источника, это позволило поддержать национальную валюту и избежать более сильного обвала в те дни, когда на мировые рынки оказали давление новости об эскалации противостояния США и Китая и новых американских санкциях в отношении России из-за «дела Скрипалей». Другой собеседник агентства заявил, что транзакции имели ограниченное влияние на рубль.

Американский президент Дональд Трамп 1 августа заявил, что США с 1 сентября введут 10-процентные пошлины на оставшийся китайский импорт, который оценивается в 300 миллиардов долларов. Позднее он отложил введение пошлин для некоторых китайских товаров до середины декабря. Китайская сторона заявила, что готова на ответные меры.

Помимо этого 2 августа стало известно, что глава Белого дома подписал указ о введении второго пакета санкций в отношении России из-за «дела Скрипалей». Он включает запрет американским банкам предоставлять какие-либо займы или кредиты российскому правительству, а также блокировку финансовой или технической помощи России со стороны международных институтов. На фоне этих новостей за первые шесть торговых дней августа рубль потерял по отношению к доллару три процента.

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