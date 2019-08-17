Нурмагомедов пожелал чемпиону UFC скорого завершения карьеры

Российский боец смешанного стиля (ММА) Хабиб Нурмагомедов пожелал американцу Даниэлю Кормье скорого завершения карьеры. Об этом сообщает TMZ.

«Честно говоря, хотел бы, чтобы он завершил карьеру. У него есть работа и деньги. Он один из величайших спортсменов, которые когда-либо выступали в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC). Я и правда хочу, чтобы он ушел. 40 лет — это не 30. Я хочу, чтобы он выиграл бой со Стипе Миочичем и сказал, что пришло время остановиться», — заявил Нурмагомедов.

При этом российский боец отметил, что не верит в то, что Кормье все же повесит перчатки на гвоздь. «Такие как он, спортсмены-олимпионики, не умеют останавливаться. Но вся команда хотела бы этого, потому что мы любим его», — подытожил он.

В ночь на 18 августа 40-летний Кормье проведет защиту титула чемпиона UFC в тяжелом весе. Его соперником в главном бою турнира UFC 241 станет соотечественник Стипе Миочич. В активе Кормье, в прошлом владевшего поясом чемпиона организации в полутяжелом дивизионе, 22 победы и одно поражение, еще один бой был признан несостоявшимся.

Кормье и Нурмагомедов представляют одну команду — American Kickboxing Academy.

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