Российский город оказался первым в мире по загрязнению воздуха

Красноярск утром 17 августа вышел на первое место в рейтинге городов мира по уровню загрязнения воздуха по версии сайта Air Visual. На это обратило внимание местное издание NGS24.

Второе место на тот момент занимала Джакарта, Индонезия, третье — китайский Чэнду, где находится, в частности, крупный промышленный кластер по производству автомобилей и боевых самолетов. Четвертую строчку заняла Дакка (Бангладеш), пятую — Шанхай (КНР).

Позднее Красноярск сместился на вторую позицию, уступив первенство Дакке. Согласно прогнозу на ближайшие несколько дней, 18 и 19 августа ситуация с воздухом в российском городе улучшится.

Утром 17 августа над Красноярском, как писал NGS24, навис смог с едким запахом. Там чувствовался запах гари, источником которого, предположительно, стали лесные пожары. По прогнозу синоптиков, вскоре смог рассеется благодаря ветру с запада.

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