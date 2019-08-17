Норвегия пристыдила российский «Вильнюс»

Российским вкладом в совместное с Норвегией исследование экосистем Баренцева моря стало 35-летнее судно «Вильнюс» проекта 1332РП, принадлежащее расположенному в Мурманске Полярному научно-исследовательскому институту морского рыбного хозяйства и океанографии (ПИНРО) имени Николая Книповича, пишет The Barents Observer.

Норвежское издание сообщает, что начиная со среды (14 августа) экспедиция, в которой задействованы три норвежских судна и одно российское, в течение шести недель проведет картирование основных экосистем региона. «Это уже 15-я экспедиция такого рода, результаты которой важны для составления рекомендаций по квотам, которые впоследствии обсудит Совместная норвежско-российская комиссия по рыболовству», — пишет The Barents Observer.

Согласно Норвежскому институту морских исследований, проводимые в Баренцевом море работы важны для понимания влияния глобального потепления на миграцию рыб и сокращение арктического ледникового покрова, однако, отмечает The Barents Observer, «картирование экосистем в этом году может пройти не совсем гладко», поскольку «Вильнюс» является «проблемным судном».

Издание напоминает, что 2018 год стал первым, когда Россия и Норвегия не смогли полностью провести исследование Баренцева моря, поскольку во время работ в октябре 2018-го оборудование «Вильнюса» сломалось, а в ноябре того же года пожар на судне уничтожил холодильную камеру и повредил помещения трюма и производственной фабрики. Тогда же норвежские специалисты предложили российским коллегам помощь в проведении необходимых работ, однако «готовое к отправке на утилизацию» судно было модернизировано.

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В августе военный эксперт Павел Лузин заявил, что текущее состояние российской промышленности и приоритетное финансирование стратегических ядерных сил и сухопутных войск не позволят к 2027 году количественно и качественно нарастить возможности Военно-морского флота (ВМФ) страны.

С 1984 по 1985 год на судостроительном заводе «Балтия» в Клайпеде (Литва) на базе среднего рыболовного траулера рефрижераторного (СРТР) проекта 1332 «Баренцево море» было построено пять рыболовно-поисковых судов проекта 1332РП.

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