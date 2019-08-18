Стала известна реакция Юрия Шатунова на запрет песен «Ласкового мая»

Певец Юрий Шатунов никогда не отказывался от исполнения песен группы «Ласковый май». Об этом заявил его представитель Аркадий Кудряшов газете «Вечерняя Москва».

По его словам, Шатунов не хочет комментировать конфликт с продюсером Андреем Разиным. По поводу запрета на репертуар «Ласкового мая» певец лишь сказал, что у него нет слов, добавив, что песни «Белые розы» и «Седая ночь» являются его визитной карточкой — так «определил народ».

Кудряшов отметил, что именно Разин как правообладатель запретил Шатунову исполнять песни «Ласкового мая» по неизвестным причинам. «Он разместил пост ни с того ни с сего. Я спал, меня разбудили звонки журналистов. Я включил компьютер, прочитал и не поверил глазам. Я не знаю, почему он это сделал. Может быть, ему не хватает пиара?» — сказал представитель певца.

Разин пока не комментирует тему прав на исполнение песен группы «Ласковый май» и ситуацию с Шатуновым. Через своего представителя продюсер лишь передал, что «все будет хорошо» для обеих сторон.

15 августа Андрей Разин заявил в Instagram, что Шатунов отказался от дальнейшего исполнения песен коллектива на своих концертах, так как он уже «перерос». Продюсер пояснил, что певец принял такое решение в ответ на предложение подписать на новых условиях договор о правах на исполнение репертуара. Разин отметил, что «Белые розы», «Седая ночь» и «Розовый вечер», как и остальные 24 композиции «Ласкового мая», теперь будут звучать вживую только в его собственном исполнении.

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