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Стала известна реакция Юрия Шатунова на запрет песен «Ласкового мая»

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Певец Юрий Шатунов никогда не отказывался от исполнения песен группы «Ласковый май». Об этом заявил его представитель Аркадий Кудряшов газете «Вечерняя Москва».

По его словам, Шатунов не хочет комментировать конфликт с продюсером Андреем Разиным. По поводу запрета на репертуар «Ласкового мая» певец лишь сказал, что у него нет слов, добавив, что песни «Белые розы» и «Седая ночь» являются его визитной карточкой — так «определил народ».

Кудряшов отметил, что именно Разин как правообладатель запретил Шатунову исполнять песни «Ласкового мая» по неизвестным причинам. «Он разместил пост ни с того ни с сего. Я спал, меня разбудили звонки журналистов. Я включил компьютер, прочитал и не поверил глазам. Я не знаю, почему он это сделал. Может быть, ему не хватает пиара?» — сказал представитель певца.

Разин пока не комментирует тему прав на исполнение песен группы «Ласковый май» и ситуацию с Шатуновым. Через своего представителя продюсер лишь передал, что «все будет хорошо» для обеих сторон.

15 августа Андрей Разин заявил в Instagram, что Шатунов отказался от дальнейшего исполнения песен коллектива на своих концертах, так как он уже «перерос». Продюсер пояснил, что певец принял такое решение в ответ на предложение подписать на новых условиях договор о правах на исполнение репертуара. Разин отметил, что «Белые розы», «Седая ночь» и «Розовый вечер», как и остальные 24 композиции «Ласкового мая», теперь будут звучать вживую только в его собственном исполнении.

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