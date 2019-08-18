Виски Макгрегора призвали бойкотировать

Американский паб Salty Shamrock Irish Pub выступил с призывом перестать продавать виски Proper Twelve от ирландского бойца смешанного стиля (MMA) Конора Макгрегора на фоне нападения спортсмена на пожилого человека. Заявление опубликовано на странице заведения в Facebook.

«Учитывая трусливое поведение так называемого бойца Конора Макгрегора, наш паб больше не будет реализовывать продукт, связанный с этим персонажем», — говорится в заявлении. К посту приложено видео, где виски марки Proper Twelve сливают в унитаз.

В апреле Макгрегор напал на посетителя одного из пабов Дублина за отказ выпить его виски. Видео с камер наблюдения появилось в общем доступе в августе. Российский боец Хабиб Нурмагомедов раскритиковал ирландского спортсмена, заметив, что таких людей необходимо «сажать в тюрьму».

В последний раз Макгрегор выходил в октагон на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в октябре 2018-го. Ирландец уступил Нурмагомедову в поединке за титул чемпиона организации в легком весе. Макгрегор потерпел четвертое поражение в карьере при 21 победе.

Макгрегор становился чемпионом UFC в двух весовых категориях. Ирландец достигал такого же результата в британском промоушене Cage Warriors.

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