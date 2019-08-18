В России отреагировали на данные о недостатках ВМФ

Информация американского журнала National Interest о якобы непропорциональном развитии российского флота не соответствует действительности. Об этом радиостанции «Говорит Москва» заявил адмирал Игорь Касатонов.

По его словам, автор статьи, вероятно, не углублялся в суть вопроса и руководствовался «местечковой информацией», не прогнозируя дальнейшее развитие флота. «Флот России обязательно учитывает все мировые тенденции, и, естественно, мы смотрим, что делают соседи наши справа, слева, впереди, сзади, обязательно берем у них все лучшее», — отметил адмирал.

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Также Касатонов отметил, что Военно-морской флот России развивается эволюционным путем и продолжает строить крупные боевые корабли. «Cпланировано строительство и больших кораблей, и естественно, что мы ни пяди районов морской зоны не отдадим никаким другим [претендентам]», — добавил он.

18 августа The National Interest опубликовал материал, в котором отмечалось, что российский флот постепенно превращается из глобальной силы в региональную, отдавая предпочтение строительству малых военных кораблей в ущерб крупным.

Так, по данным журнала, в настоящий момент ВМФ России эксплуатирует менее 30 крупных фрегатов, эсминцев и крейсеров, и около 150 корветов, патрульных катеров и противоминных кораблей. В то же время в составе Военно-морских сил США находятся немногим более 20 малых кораблей и более 100 крупных.

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