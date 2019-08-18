Шойгу объяснил полеты Ту-160 на Чукотку

Полеты российских стратегических бомбардировщиков Ту-160 на Чукотку — не попытка «дразнить» американцев, а нормальная плановая работа. Об этом в воскресенье, 18 августа, со ссылкой на главу Минобороны России Сергея Шойгу сообщает ТАСС.

«Мы восстановили то, что было: наша стратегическая и дальняя авиация начала летать туда, куда она летала когда-то. Мы начали выполнять плановые полеты», — сказал Шойгу. Он отметил, что в США знают о полетах российских самолетов, что «естественно и понятно».

При этом глава Минобороны подчеркнул, что никакого «задирания» соседей стратегическими бомбардировщиками нет, а сами полеты ставятся в «планах на начало года».

16 августа сообщалось, что два российских ракетоносца Ту-160 вернулись с чукотского аэродрома Анадырь, расположенного вблизи границы с США.

Переброска ракетоносцев к границам США была проведена 14 августа в рамках плановых летно-тактических учений. Полетами руководил командующий дальней авиацией генерал-лейтенант Сергей Кобылаш. В учениях были задействованы около десяти самолетов Ту-160, Ту-95МС, а также Ил-76.

Ту-160 — сверхзвуковой стратегический бомбардировщик-ракетоносец с изменяемой геометрией крыла — считается самым крупным, мощным и тяжелым боевым сверхзвуковым самолетом в истории военной авиации.

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