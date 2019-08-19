Православные активисты раздели россиянина на улице из-за футболки

Члены движения «Сорок сороков» в Новосибирске раздели на улице прохожего из-за не понравившейся им картинки на футболке. Об этом говорится в группе регионального отделения во «ВКонтакте».

В публикации сказано, что на майке молодого человека была изображена «карикатура» на святого. Он снял ее после того, как активисты пожаловались на него находившимся неподалеку полицейским. «Хорошо, с собой у него была еще джинсовая накидка — если бы поехал с голым торсом — мог бы замерзнуть», — добавил автор поста, прикрепив фотографию с одеждой. Он не уточнил, о пародии на какого святого шла речь.

В областном управлении МВД «Тайге.инфо» сообщили, что проверяют информацию об инциденте. По данным полиции, активист сказал полицейским, что футболка на горожанине оскорбляет его религиозные чувства, и захотел написать на него заявление.

«Сотрудники предложили пройти в комнату полиции для выяснения обстоятельств. Там заявитель самостоятельно обратился к гражданину с просьбой снять майку, сказав, что в таком случае не будет писать заявление. Молодой человек согласился», — сказали в ведомстве. Футболку прохожий забрал с собой.

Участники движения «Сорок сороков» называют себя борцами за православные ценности и духовность. Они охраняют строящиеся храмы и различные церковные мероприятия, а также иногда запугивают ЛГБТ-активистов, срывают гей-парады и разгоняют антицерковные пикеты.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!



