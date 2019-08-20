Ученые пожаловались на проблемы при изучении каннабиса

Канадское правительство не может ответить на все заявки на получение лицензии для исследования каннабиса. Об этом сообщает журнал Science.

В конце июля текущего года был 251 желающий изучить биологические и терапевтические возможности каннабиса.

Главный научный сотрудник компании по производству Aurora Cannabis, которая занимается производством растения, Джонатан Пейдж утверждает, что исследования каннабиса не совсем приоритетны. Он сообщил изданию, что все покупают и потребляют марихуану, но не изучают растение.

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Игорь Ковальчук, генетик растений из Университета Летбриджа, начал изучать каннабис в соответствии с правилами, регулирующими его как наркотическое средство, до того, как он был легализован. Он рассказал изданию, что после принятия закона в 2018 году заявки принимают намного медленнее.

Аспирант канадского университета Саймона Фрейзера в Бернаби Бертран Сагер возмущен долгим рассматриванием его заявки. Он заявил изданию, что должна быть разница между тем, собираетесь ли вы производить шестьсот килограммов в год или использовать пару граммов в исследовательском проекте. Бертран подал заявку в начале июня, он изучает влияние каннабиса на поведение при вождении.

Издание отмечает, после того, как канадские СМИ рассказали о проблемах с ожиданиями лицензий, в Министерстве здравоохранения увеличилось число сотрудников, занимающихся этим вопросом. За неделю с 9 по 16 августа выдали пятнадцать разрешений на исследования.

В 2018 году в Канаде легализовали марихуану, в том числе, для развлекательных целей.

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