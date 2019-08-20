Жена заслуженного артиста России Романова назвала причину его самоубийства

Жена заслуженного артиста России Михаила Романова назвала причину его самоубийства. Об этом сообщает «Пятый канал».

По словам женщины, в последнее время музыкант страдал от депрессии. Она добавила, что сейчас многие сталкиваются с этим психическим расстройством, поэтому она не ожидала, что муж решит покончить с собой.

«Он такой спокойный всю жизнь, порядочный человек. За всю жизнь — мы женаты 42 года — я от него не слышала ни разу ни про кого худого слова», — отметила супруга артиста и добавила, что работа занимала огромное место в его жизни.

О том, что Романов совершил самоубийство на 69-м году жизни, стало известно 19 августа. Жена обнаружила его тело около их дома в Санкт-Петербурге.

Михаил Романов — российский трубач и музыкальный педагог. В 2002 году он был удостоен звания заслуженного артиста России, а в 2003 году начал преподавать в Санкт-Петербургской консерватории. Кроме того, он играл в сценическом оркестре театра оперы и балета имени Кирова и был солистом оперной студии Ленинградской консерватории.

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