ФСИН объяснила досрочное освобождение изнасиловавшего ребенка россиянина

ФСИН выступала против предоставления УДО осуждённому, которого подозревают в изнасиловании ребенка. Об этом во вторник, 20 августа, заместитель директора ведомства Валерий Максименко сообщил RT.

По его словам, представители колонии указали в характеристике, что заключенный не поддерживает социально полезные связи, а в случае досрочного освобождения не имеет четких жизненных планов. Кроме того, поведение осужденного требует дальнейшего контроля в исправительном учреждении.

Ранее, 20 августа, сообщалось, что избежавший смертной казни и досрочно вышедший из колонии мужчина обвиняется в изнасиловании ребенка в Глазове (Удмуртия).

По данным следствия, он увидел семилетнюю девочку на детской площадке и предложил купить ей сладости, а потом покататься на аттракционах. Девочка согласилась, и мужчина повел ее через дворы, где и совершил насильственные действия. После случившегося ребенок побежал в магазин и рассказал обо всем продавщице, та сразу же вызвала полицию.

Насильника вычислили по записям с камер видеонаблюдения. Им оказался 56-летний мужчина, имеющий несколько судимостей, в том числе за убийство. В 1997 году, по данным «Ленты.ру», его даже приговаривали к смертной казни, но год спустя помиловали, в 2016-м он вышел из колонии по УДО.

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