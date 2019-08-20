С российской трассы исчезнет самая длинная «сплошная»

Департамент дорожной деятельности Воронежской области запланировал изменить разметку на трассе Воронеж — Нововоронеж, где в рамках эксперимента появилась самая длинная в стране сплошная линия. Об этом сообщил глава департамента Максим Оськин, передают «Вести Воронеж».

Разрывать почти 40-километровую «сплошную» дорожники намерены уже осенью 2019 года. «Разметка себя оправдала — за 2,5 месяца на участке дороги не случилось ни одного ДТП, при том что трасса всегда была аварийной», — сказал Оськин, напомнив, что до этого за девять лет на трассе погибли более 100 человек, еще 300 получили травмы.

По словам главы департамента, несмотря на хороший результат эксперимента, поступают плохие отзывы от водителей, которым приходится ехать со скоростью 60-70 километров в час. «Посмотрим, какая дисциплина будет у водителей после изменения разметки», — резюмировал он.

В общей сложности на трассе Воронеж — Нововоронеж должны появиться шесть разрывов, где можно будет совершить обгон или развернуться. Чиновники объясняют, что больше места для обгона создать нельзя, так как дорога является неровной, с большим перепадом высот.

Длинная сплошная на дороге появилась в июне 2019 года. Решение раскритиковали автомобилисты, которым приходилось обгонять других участников дорожного движения по обочине, что не способствовало безопасности. Новую разметку нанесли без согласования с ГИБДД.

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