На российской трассе нанесли 40-километровую сплошную линию

Автомобилисты пожаловались в соцсетях на недавно нанесенную разметку трассы Воронеж — Нововоронеж, где на протяжении почти 40 километров нет ни одного места для обгонов и разворотов. Об этом в понедельник, 17 июня, сообщает «Российская газета».

По словам очевидцев, водителям приходится обгонять других участников дорожного движения по обочине, что не способствует безопасности.

Отмечается, что новую разметку нанесли на прошлой неделе без согласования с ГИБДД.

«Решение о нанесении сплошной разметки принималось региональным департаментом дорожной деятельности, с нами его не согласовывали», — заявила журналистам глава отдела пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД по Воронежской области Татьяна Сушкова.

В настоящее время полиция проводит проверку правильности решения чиновников.

Летом 2018 года министр транспорта и дорожной инфраструктуры региона Игорь Тресков заявил, что ежедневно в Подмосковье рабочие наносят от 300 до 700 километров новой дорожной разметки.

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