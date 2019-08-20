Звезде «Ворониных» вызвали скорую на съемочную площадку

Актрисе Екатерине Волковой, известной по роли Веры в телесериале «Воронины», пришлось вызвать скорую помощь во время съемок. Об этом сообщает «7Дней».

Отмечается, что работа над новым сезоном шоу проходила в Сочи. Из-за жары автомобиль, в котором гримировали артистку, слишком нагрелся, в связи с чем знаменитость решила пойти окунуть ноги в море. На время ей полегчало, однако после двух часов съемок и переезда на другую площадку Волкова почувствовала себя хуже.

«На переезде сильно укачало. Как только ожила, решила поесть. Это было ошибкой!» — поделилась она и добавила, что ей вызвали скорую помощь. Медики дали ей лекарства и ввели несколько уколов, однако во время авиаперелета в Москву ей вновь стало плохо из-за резко поднявшейся температуры. Волкова предположила, что получила тепловой удар, и посоветовала поклонникам беречь себя.

21 июля Екатерина Волкова сообщила, что 24-й сезон российского сериала «Воронины» станет последним. Позднее в пресс-службе телеканала СТС заявили, что шоу не планируется закрывать, так как оно имеет стабильно высокие рейтинги даже спустя почти 10 лет после запуска.

«Воронины» — адаптация американского ситкома «Все любят Рэймонда», транслировавшегося на канале CBS с 13 сентября 1996-го по 16 мая 2005-го. Премьера отечественной версии состоялась в 2009 году.

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