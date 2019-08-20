Звезда «Игры Престолов» нарядилась в день рождения мужа в платье как у его бывшей

Актриса Софи Тернер, известная по роли Сансы Старк в сериале «Игра престолов», появилась на дне рождения своего мужа музыканта Джо Джонаса в точно таком же платье, как у его бывшей девушки Тэйлор Свифт. Об этом сообщает Daily Mail.

Праздник состоялся в Нью-Йорке в пятницу, 16 августа. Для него Софи Тернер выбрала черное асимметричное платье французского дизайнера Александра Вoтье с глубоким декольте и высоким вырезом.

Известно, что именно в этом наряде актриса Тейлор Свифт пришла на вечеринку после церемонии вручения премии «Оскар» в 2016 году.

В мае 2018 года в сети заметили, что на афтерпати ежегодного бала Met Gala в Нью-Йорке Ким Кардашьян пришла в наряде, который семь лет назад уже надевала певица Бейонсе. 37-летняя участница реалити-шоу «Семейство Кардашьян» появилась на вечеринке в черном кожаном корсете Versace с ремнями и в мини-юбке. Кроме того, выяснилось, что в таком же наряде приходила на британское телешоу The Face супермодель Наоми Кэмпбелл в 2014 году.

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