Муж выставил из дома влюбленного в жену племянника и нашел поддержку в сети

Пользователь Reddit с ником perpetuallypolite рассказал, как он поссорился с племянником из-за его симпатии к жене юзера. По словам мужчины, парень страдает от аутизма, из-за чего мужчина засомневался, прав ли был в своей реакции.

Мужчина отметил, что семья старшего двоюродного брата задумалась о переезде в их штат в связи с возможностью найти работу получше. В связи с этим родственники начали встречаться чаще.

По словам рассказчика, племянник обратил внимание на его супругу, нарисовал ей открытку с сердечками, нарвал ей букет цветов, заявив, что любит ее. Жена юзера любезно отвечала, что тоже любит его как тетя, а свою возлюбленную он еще найдет.

Во время последнего визита родственников молодой человек требовал к себе внимания, мешая супруге проводить время с новорожденным сыном. Парень намеревался пройти в комнату, однако ему преградил путь его отец. После извинений со стороны гостей глава дома заявил, что не сможет принимать в своем доме их семью, пока племянник не научится вести себя, и попросил их удалиться. Родственники нашли приют в отеле.

В комментариях к посту многие пользователи поддержали решение мужчины. По их словам, он поступил правильно, приняв меры для защиты супруги и их сына. «Это абсолютно разумная просьба и вы очень хорошо с этим справились», — отметил algelb. Kyutekyu подчеркнул, что рад, как родители племянника с пониманием отнеслись к ситуации, и выразил надежду на то, что они найдут необходимую помощь для сына с аутизмом.

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