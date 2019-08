Фото: страница The Comet is Coming на Facebook

В рамках Года музыки Великобритании и России и серии вечеринок Selector Live в Москве выступит джазовое трио The Comet is Coming. Об этом говорится в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Концерт коллектива пройдет 7 сентября в 23:00 в баре «Стрелка». На мероприятии также выступят Саша Гришин (Shiny Boots) и Сергей Крылов. Приобрести билеты можно на сайте.

The Comet Is Coming — лондонская группа, объединяющая элементы джаза, электроники, фанка и психоделик-рока. Участниками трио являются саксофонист Шабака Хатчингс, клавишник Дэн Ливерс и барабанщик Макс Халлетт. В марте этого года музыканты выпустили новый альбом Trust In The Lifeforce Of The Deep Mystery на джазовом лейбле Impulse!, который в 60-х и 70-х издавал Джона Колтрейна и Sun Ra.

