Российский пилот погиб в результате падения вертолета в реку

Двухместный вертолет задел линию электропередачи и рухнул в реку в Вологодской области. Пилот погиб. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС России.

«В районе населенного пункта Сойволовская Череповецкого района Вологодской области вертолет задел линию ЛЭП и упал в реку Суду <...> Тело пилота вертолета найдено рядом с местом крушения. Он опознан», — говорится в сообщении.

По данным аварийно-спасательной службы Вологодской области, вертолет находится в 10-15 метрах от берега на глубине три метра. Из воды торчит хвостовая часть, пишет «Интерфакс».

Источник ТАСС в экстренных службах уточнил, что на борту находилось два человека. Об состоянии второго не известно, спасатели начали поиски.

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