Европейский дипломат захотела «Европу для белых» и поплатилась

Хорватского дипломата, работающего в Берлине, обвинили в нанесении ущерба репутации страны из-за поста в Facebook. Об этом сообщает BBC News.

Как стало известно, 8 августа первый секретарь посольства страны в Германии Елизавета Маджаревич выложила на своей странице фотографию с побережья Адриатического моря. В подписи к ней значилось: «Только белые европейцы, как это было всего 30 лет назад во всей Европе». Также в сообщении говорилось о «чистой и подлинной Европе» — такие комментарии назвали националистскими и неонацистскими. Сейчас страница Маджаревич в соцсети удалена.

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Изначально Маджаревич утверждала, что пишет как частное лицо, а не чиновник, и имеет право на неприкосновенность частной жизни. Позже она предположила, что ее аккаунт взломали. При этом в предыдущих постах Маджаревич СМИ находили поддержку гомофобных взглядов и связывание ЛГБТ-движения с педофилией, а также сообщение о «распорядке исламизации» со стороны мусульман.

В Министерстве иностранных дел Хорватии сообщили, что Маджаревич отозвали на родину. В настоящее время дипломат отстранена от работы и ожидает дисциплинарного разбирательства.

Глава МИД Гордан Грлич Радман подчеркнул, что дипломат никогда не выступает как частное лицо: «Частная жизнь окончена. Если вы не готовы к этому, вы не можете быть дипломатом».

Хорватия вступила в Евросоюз в 2013 году. В январе 2020-го стране на шесть месяцев перейдет пост государства-председателя Совета ЕС.

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