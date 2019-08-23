Собака-гипнотизер из российского телешоу довела пользователей сети до истерики

Пользователи сервиса Twitter пришли в восторг от фрагмента российской телепередачи «Удивительные люди», где собака якобы гипнотизировала группу людей. Выпуск с участием шпица, якобы обладающего паранормальными способностями, вышел на канале «Россия 1» в сентябре 2018 года, однако юзеры обратили на него внимание лишь сейчас.

В распространяемом ролике маленькая собака, сидящая на коленях у своей хозяйки, смотрит по сторонам. Люди, находящиеся рядом с ней, один за другим падают на пол в беспамятстве. Эксперты в студии отмечают, что так участники реагируют на взгляд собаки, гипнотизирующей их.

Материалы по теме Опасная зараза Первый канал гипнотизирует второсортных звезд. Получается унылый цирк

Пользователи принялись высмеивать ролик, замечая, что видео крайне абсурдно. «Зашла в твиттер, чтобы пожаловаться на что- то, а тут собака-гипнотизер, лол», — заметила комментаторша под ником _poluv_. «Собака: просто смотрит по сторонам. Люди: она правда в глаза смотрит боже она гипнотизер смотрите смотрите», — саркастически комментировал 1hdsstan, заявив, что «это слишком смешно» для него.

Ряд юзеров заметили, что не видят в абсурдной передаче ничего удивительного. «Лучше пусть будет шпиц-гипнотизер, чем распятый мальчик», — заметила одна из пользовательниц. Другой комментатор иронически отметил актерское мастерство людей, которые якобы поддаются гипнозу собаки: «Актеры, у которых еще нет "Оскара"», — охарактеризовал он их.

В 2018 году шоу о гипнозе получили широкое распространение на российском телевидении. Наиболее популярным стала программа «Звезды под гипнозом» на Первом канале. Передачу часто упрекали в постановочности.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!