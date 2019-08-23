Собака-гипнотизер из российского телешоу довела пользователей сети до истерики

Пользователи сервиса Twitter пришли в восторг от фрагмента российской телепередачи «Удивительные люди», где собака якобы гипнотизировала группу людей. Выпуск с участием шпица, якобы обладающего паранормальными способностями, вышел на канале «Россия 1» в сентябре 2018 года, однако юзеры обратили на него внимание лишь сейчас.
В распространяемом ролике маленькая собака, сидящая на коленях у своей хозяйки, смотрит по сторонам. Люди, находящиеся рядом с ней, один за другим падают на пол в беспамятстве. Эксперты в студии отмечают, что так участники реагируют на взгляд собаки, гипнотизирующей их.
Пользователи принялись высмеивать ролик, замечая, что видео крайне абсурдно. «Зашла в твиттер, чтобы пожаловаться на что- то, а тут собака-гипнотизер, лол», — заметила комментаторша под ником _poluv_. «Собака: просто смотрит по сторонам. Люди: она правда в глаза смотрит боже она гипнотизер смотрите смотрите», — саркастически комментировал 1hdsstan, заявив, что «это слишком смешно» для него.
Ряд юзеров заметили, что не видят в абсурдной передаче ничего удивительного. «Лучше пусть будет шпиц-гипнотизер, чем распятый мальчик», — заметила одна из пользовательниц. Другой комментатор иронически отметил актерское мастерство людей, которые якобы поддаются гипнозу собаки: «Актеры, у которых еще нет "Оскара"», — охарактеризовал он их.
В 2018 году шоу о гипнозе получили широкое распространение на российском телевидении. Наиболее популярным стала программа «Звезды под гипнозом» на Первом канале. Передачу часто упрекали в постановочности.