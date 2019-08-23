Россияне массово потеряли интерес к планшетам

Россияне потеряли интерес к планшетам. Об этом свидетельствует статистика компаний «Связной» и «М. Видео – Эльдорадо», сообщают «Известия».

Речь идет о планшетах с диагональю дисплея до 8 дюймов. Продажи этих гаджетов в первой половине 2019 года упали на 26 процентов по сравнению с аналогичным периодом 2018-го. Число проданных единиц техники составило около одного миллиона.

В то же время спрос на широкоэкранные смартфоны-фаблеты растет. За тот же период в России было реализовано 7,6 миллиона девайсов, что позволило им занять 58 процентов рынка против 16 процентов годом ранее.

Отмечается, что тенденция связана с исчезновением с рынка смартфонов с экраном менее 4 дюймов, а новым стандартом стала диагональ от 6 дюймов. Из-за этого смартфоны чаще становятся основным экраном для пользователя.

Эксперты напоминают, что раньше планшеты вытесняли с рынка обычные компьютеры и ноутбуки, однако сейчас этот процесс завершился. Опыт показал, что планшет не может быть заменой ПК и полноценным рабочим инструментом. Планшеты со временем станут нишевыми устройствами, адресованными определенным группам пользователей, полагают специалисты.

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