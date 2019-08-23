Проданный за бесценок игрок «Зенита» собрался восстановить справедливость

Российский хавбек «Зенита» Алексей Сутормин высказался относительно истории со своим переходом в санкт-петербургский клуб за 50 тысяч рублей при оценочной стоимости в 3,5 миллиона евро. Слова спортсмена приводит «Р-Спорт».

25-летний Сутормин заявил, что в его трансфере не был нарушен закон. Однако сам он попросил руководство «Зенита» разобраться с ситуацией и собрался материально отблагодарить своего первого тренера.

«Я решил, что переведу ему миллион рублей, просто в знак благодарности. <...> Ситуации по разному складываются, и не всегда труд этих людей реально справедливо оплачивается», — заявил игрок.

20 августа стало известно, что сумма трансфера Сутормина из «Оренбурга» в казанский «Рубин» составила 50 тысяч рублей. Позже за такую же сумму игрок присоединился к «Зениту». Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 3,5 миллиона евро.

«Зенит» объявил о переходе Сутормина 8 июля. В составе санкт-петербургского клуба он провел шесть матчей в рамках Российской премьер-лиги (РПЛ) и не отметился результативными действиями.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!