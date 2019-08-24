В ЛНР рассказали о работе инструкторов НАТО с украинскими зэками

Инструкторы из стран-членов НАТО занимались боевой подготовкой заключенных, находившихся в исправительной колонии №40 в городе Дрогобыч Львовской области. Об этом на своем сайте сообщило Министерство госбезопасности самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) со ссылкой на агента Службы безопасности Украины (СБУ) Егора Гетьмана.

По данным ведомства, боевой подготовкой заключенных занимались инструкторы из США, Великобритании, Канады и Польши. «Ответственным за боевую подготовку Гетьмана был назначен подполковник с позывным "Хама". На протяжении полугода агент получал навыки огневой, физической, тактической и боевой подготовки», — добавили в министерстве.

Особое внимание инструкторы уделяли минно-взрывному и диверсионно-подрывному делу, ведению боя в составе разведывательно-диверсионных групп, а также топографии с использованием карты ЛНР.

Ранее, 22 августа, в ЛНР сообщили о поимке агента СБУ Егора Гетьмана, который, по данным местных властей, был заброшен в республику для диверсионно-разведывательной деятельности. На допросе Гетьман рассказал, как украинские силовики вербуют граждан и кто его склонил к сотрудничеству.

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