Дефицит инсулина в России опровергли

Министерство здравоохранения опровергло информацию о дефиците инсулина в России. Об этом в субботу, 24 августа, сообщает Rambler News Service со ссылкой на пресс-службу министерства.

В ведомстве отметили, что объем производства полностью покрывает потребности регионов. Вместе с тем в первом квартале 2019 года закупки действительно не состоялись в некоторых регионах, но причиной этому стали ошибки в расчетах цен. Кроме того, в ведомстве указали на то, что в СМИ часто неправильно понимается понятие несостоявшегося аукциона. «Зачастую под несостоявшимися аукционами понимаются, в том числе, и те, участие в которых принял всего один поставщик или не произошло снижение цены. Однако это не означает, что препарат не был закуплен и поставлен», — добавили в пресс-службе.

В пятницу, 23 августа, принадлежащее Григорию Березкину РБК со ссылкой на данные сайта государственных закупок сообщило о том, что за первые шесть месяцев 2019 года четверть из объявленных тендеров на закупку инсулина в России была сорвана. По сведениям издания, проблемы также возникли с медикаментами для онкологических больных и вакцинами от бешенства. РБК называло главной причиной срыва тендеров низкие цены. Госучреждения устанавливали их по новым правилам Минздрава, и поставщикам оказалось невыгодно заключать госконтракты.

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