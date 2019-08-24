Артемий Лебедев назвал либералов инфантильными бездельниками

Дизайнер Артемий Лебедев заявил, что считает либералов «инфантильными бездельниками», разваливающими его созидательные мотивы. Об этом он сказал в интервью Ирине Шихман на YouTube-канале «А поговорить?».

«У меня от этого мозг взрывается, меня прям бесят либеральные аргументы бездельников, которые говорят, что сейчас все плохо, а мы хотим хорошо», — сказал Лебедев. По мнению дизайнера, либералы не должны ничем заниматься, потому что ничего не умеют.

Кроме того, он объяснил, что люди выходят на протестные акции из-за «психологического трюка». «Им кажется, что если они не вышли, то они предали свои идеалы, им кажется, что когда они выходят, то они становятся хорошими». Лебедев считает, что таким образом митингующие «покупают себе микроиндульгенцию», потому что это стоит не дороже, чем «проезд на метро и два часа постоять в толпе».

«На самом деле, если мы разберемся, то выясним, что очень много людей купили себе себя хороших. Так часто поступают родители, которые покупают детям игрушки: "Мы же хорошие родители, вот". Демонстрации дают ровно то же самое», — добавил он.

Ранее в том же интервью Лебедев объяснил, что записал ролик о бегстве из России, чтобы постебать либеральные аргументы. По словам дизайнера, он не любит, когда ему «срут в мозг». «Мне не важно, кто срет в мозг, я всегда буду обращать на это внимание и всегда буду это вскрывать», — сказал он.

6 августа Лебедев в двухминутном ролике рассказал, что находится «в шаге от Атлантического океана». «Есть большой шанс, что я больше не смогу вернуться», — сказал он. Причиной этого Лебедев назвал политическую ситуацию в стране. Позже дизайнер объяснил, что все сказанное в его ролике — «бессмысленная либеральная *** [болтовня] для школьников».

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