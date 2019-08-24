Путин поручил решить вопрос досрочного выхода шахтеров на пенсию

Президент России Владимир Путин поручил правительству проработать вопрос о досрочном пенсионном обеспечении работников угольной промышленности, говорится на сайте Кремля.

В первую очередь в документе идет речь о профессиях мастера буровой установки и бурового мастера, машиниста электровоза и машиниста, работающего на монорельсе. Срок выполнения поручения — 31 декабря текущего года.

Кроме того, президент распорядился повысить качество медосмотров работников угольной промышленности и уделить особое внимание занятым на подземных работах. Также поручено определить порядок реабилитации угольщиков, занятых на работах с вредными и опасными условиями труда.

Путин вместе с тем напомнил о необходимости уделять внимание вопросам экологии и подчеркнул, что рост угледобычи должен идти в ногу с «активным внедрением современных технологий».

Ранее президент встретился с главами угледобывающих регионов страны. Встреча была приурочена ко Дню шахтера, который в России отметят в воскресенье, 25 августа.

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