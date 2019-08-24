Кремль сообщил о недовольстве Путина ситуацией в угледобывающей отрасли

Президент России Владимир Путин остался недоволен ситуацией в угледобывающей промышленности. Об этом в субботу, 24 августа, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

«Президент остался весьма недоволен и посчитал недопустимой ситуацию, о которой ему рассказали участники встречи, в частности профсоюзы», — сказал Песков.

В первую очередь речь идет о системе оплаты труда, когда многим сотрудникам, выполняющим одну и ту же работу, платят разную зарплату, уточнил представитель Кремля. По его словам, президенту не понравились и другие моменты — на их исправление направлен подписанный перечень поручений.

Ранее 24 августа Владимир Путин поручил кабмину проработать вопрос о досрочном выходе на пенсию работников угольной промышленности. В первую очередь в документе затрагиваются профессии мастера буровой установки, бурового мастера, машиниста электровоза и машиниста, работающего на монорельсе. Выполнить поручение нужно до 31 декабря текущего года.

22 августа президент встретился с руководителями российских регионов, в которых сосредоточены месторождения угля. На встрече глава государства напомнил о недопустимости работы угледобывающих компаний в ущерб экологии. «Гнаться за миллионами тонн добычи в ущерб природе — это опасно, а значит, недопустимо», — подчеркнул он.

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