Савченко увидела начало украинизации России

Жители России скоро начнут легко понимать украинский язык, заявила бывший депутат Верховной рады Надежда Савченко в интервью телеканалу NewsOne. Видеозапись опубликована на YouTube.
Савченко отметила, что российские телеканалы транслируют ее выступления, на которых она говорит по-украински. Она добавила, что ее слова не переводятся на русский язык, а сопровождаются субтитрами. «Как бы не перекручивали на российских каналах мои слова, как бы их не показывали, мне нравится только одно. Показывают их, не дублируя и не переводя, а титруя. То есть, украинский язык звучит в российских эфирах», — сказала Савченко.
По ее мнению, это означает, что стороны начинают «лучше понимать друг друга, начиная с украинского или с русского языка».
Надежда Савченко пыталась переизбраться в парламент по округу №51, который находится рядом с зоной боевых действий на востоке Украины и входит в так называемую серую зону. За нее проголосовали лишь восемь человек. Савченко назвала выборы «грязными и отвратительными», но заявила, что не будет оспаривать их результаты.