Найдено доказательство начала примирения США и Ирана

США и Иран в ближайшее время могут начать процесс примирения. Об этом сообщил «Ленте.ру» Хамидреза Азизи, эксперт международного клуба «Валдай» и старший преподаватель тегеранского Университета имени Шахида Бехешти.

По его словам, такая тенденция видна, если проанализировать приезд министра иностранных дел Ирана Мохаммада Джавада Зарифа во Францию на саммит «Группы семи» (G7, «Большая семерка»). Он состоялся вскоре после официального визита главы МИД в Париж, в ходе которого прошли в том числе его переговоры с французским президентом Эммануэлем Макроном. Сообщалось, что они были сосредоточены на отношениях США и Ирана.

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«Похоже, что Зариф обсудил предложение Франции с высокопоставленными чиновниками по возвращении в Тегеран, а Макрон проинформировал лидеров G7 о взглядах Ирана. Последовавшая неожиданная поездка Зарифа ​​может рассматриваться как признак фактического вступления на дипломатический курс», — считает Азизи. В то же время о прямых переговорах Тегерана и Вашингтона говорить еще рано, отмечает эксперт.

Кроме того, есть еще один признак того, что политика США в отношении Ирана не работает: мировые лидеры по-прежнему считают Зарифа законным представителем иранской дипломатии, несмотря на введенные ранее американцами санкции, указал специалист. Это явный сигнал для Вашингтона о том, что вместо тактики давления ему пора сосредоточиться на подлинной дипломатии, подчеркнул Азизи.

Отношения США и Ирана обострились год назад. В начале мая 2018-го американский лидер Дональд Трамп объявил об одностороннем выходе Вашингтона из ядерной сделки 2015 года и возобновлении санкций против Тегерана. После этого в силу вступили новые ограничительные меры США.

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