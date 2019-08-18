Гибралтар отказался задерживать иранский танкер по требованию США

Власти Гибралтара официально заявили, что не выполнят требования США об аресте иранского танкера Grace 1. Об этом в воскресенье, 18 августа, сообщает портал Newsru.co.il.

Как отмечается в сообщении, несколькими днями ранее глава правительства Гибралтара заявлял, что рассмотрит просьбу американцев.

17 августа суд округа Колумбия (США) выдал ордер на задержание танкера Grace 1, который ранее отпустили власти британского Гибралтара.

Согласно ордеру, танкер, нефть на его борту и 995 тысяч долларов должны быть конфискованы в связи с нарушением закона «О международных чрезвычайных экономических полномочиях», обвинениями в банковском мошенничестве, отмывании денег и финансировании терроризма. По данным США, танкер перевозил в Сирию нефть из Ирана в интересах Корпуса стражей исламской революции (КСИР), который Вашингтон признал террористической организацией.

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15 августа власти Гибралтара — заморской территории Великобритании — освободили из-под стражи экипаж танкера, а затем отпустили и сам Grace 1. Указывалось, что решение они приняли после «получения официальных письменных заверений от иранского правительства, что судно не будет разгружено в Сирии».

После этого танкер переименовали в Adrian Darya, он также готовился к отплытию под иранским флагом. Ожидалось, что это произойдет 16 августа, если не помешает запрос, который США направили Гибралтару с целью задержать судно.

«Война танкеров» между Ираном и Великобританией началась после того, как британские морские пехотинцы перехватили в Гибралтаре супертанкер Grace 1 под флагом Панамы. Сообщалось, что он перевозил два миллиона баррелей сырой нефти из Ирана на перерабатывающий завод Баньяс в Сирии, что нарушает санкционный режим ЕС в отношении Дамаска.

Иран пообещал ответить на захват Grace 1. Вечером 19 июля Тегеран заявил о захвате британского танкера Stena Impero в Ормузском проливе. Сообщалось, что военные остановили корабль за нарушение сразу нескольких правил.

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