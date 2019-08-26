В Подмосковье подвели итоги операции «Безопасная карусель»

Третий этап операции «Безопасная карусель» завершился в Подмосковье, в результате было выявлено 50 нарушений, сообщил министр сельского хозяйства и продовольствия региона Андрей Разин. Его цитирует РИАМО в понедельник, 26 августа.

«За нарушения обязательных требований эксплуатации аттракционов, в том числе каруселей и надувных батутов, составлено 39 протоколов, направлено 10 предостережений и вынесено четыре предупреждения», — рассказал Разин.

Он уточнил, что общая сумма наложенных штрафов составила 52 тысячи рублей. Всего инспекторы осмотрели порядка 200 аттракционов.

Завершение профилактической операции не означает, что за аттракционами больше не будут следить, заверил министр. По его словам, плановые осмотры буду производиться в соответствии с графиком.

В начале августа на геоинформационном портале Подмосковья была опубликована карта допущенных к эксплуатации аттракционов. Всего на территории области зарегистрировано 966 каруселей.