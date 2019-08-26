Собчак перечислила ненавистные россиянам людские черты

Телеведущая Ксения Собчак перечислила в публикации в Instagram человеческие качества, которые, по ее мнению, не любят россияне. Об этом она задумалась после просмотра интервью с дизайнером Артемием Лебедевым.

«Благодаря этому интервью можно четко сформулировать, чего "не любит наш народ". А не любит он соединения двух вещей: наглости и таланта», — отметила она.

По словам Собчак, россияне вполне могут справиться с тем, что человек просто талантлив, но если он еще и «циничен, рассудителен, высокомерен, нарциссичен и с юмором», то «весь Facebook бомбит не по-детски».

Ранее телеведущая поделилась своими соображениями о том, как многие знаменитости, не задумываясь, демонстрируют тайные страхи в публикациях в соцсетях.

Артемий Лебедев в начале августа опубликовал видео, в котором сообщил о планах покинуть Россию. Позднее дизайнер отметил, что это был троллинг. Свое мнимое бегство из России Лебедев объяснил желанием «постебать либеральные аргументы».

Ксения Собчак — дочь бывшего мэра Санкт-Петербурга Анатолия Собчака, журналистка и телеведущая, генпродюсер телеканала «Супер» медиахолдинга «Газпром-медиа». В настоящее время выпускает на YouTube шоу «Осторожно, Собчак!».

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