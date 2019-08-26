Американцев будут судить за пытки иракцев в тюрьме

Апелляционный суд отказал в государственном иммунитете компании-подрядчику CACI Premier Technology, которую обвиняют в пытках заключенных американской тюрьмы «Абу-Грейб» в Ираке. Об этом 25 августа сообщила Politico.

Теперь компанию, выполнявшую контракт министерства обороны США, ждет судебное разбирательство. Представители компании подавали апелляцию в надежде его избежать, однако коллегия судей ее не приняли — они посчитали вопрос слишком сложным, чтобы вынести такое решение до разбирательства.

Один из судей отметил, что этот случай может иметь опасные последствия — по умолчанию компании, которые действуют как подрядчики американского государства и, в особенности, вооруженных сил, получают государственный иммунитет. Это обозначает, что обвинения в их адрес не рассматриваются в американских судах. Теперь же у этой нормы появился прецедент — и это может послужить опорой для будущих дел против американских компаний.

Иск против CACI подали в 2008 году в штате Вирджиния: истцы утверждают, что в тюрьме, которой управляла фирма, их подвергали пыткам и нарушали их неотъемлемые права.

О закрытии скандально известной тюрьмы «Абу-Грейб» сообщалось в 2014 году. В 2004 году были обнародованы фотографии того, как американские военные в ее стенах жестоко пытают заключенных. Международный скандал закончился тюремными сроками для восьми охранников учреждения.

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