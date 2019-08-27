Россияне смогут отправлять друзьям купюры

В рамках системы быстрых платежей (СБП) Центробанка в ближайшем будущем может появиться опция перевода наличных денег, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на участников рынка.

Как именно будет реализована такая возможность с технической точки зрения, не уточняется. Один из вероятных вариантов связан с приемом наличных у покупателей в торговых сетях и их последующим переводом на указанный счет. Магазины в этом случае будут играть роль банковских платежных агентов.

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Также рассматривается вариант с приемом денег в платежных терминалах. Для граждан новая функция СБП станет альтернативой пополнения банковского счета через банкоматы с опцией приема купюр. Кроме того, новая возможность сыграет на руку ЦБ, который получит дополнительный способ контроля за оцифровкой наличных денег, отмечают опрошенные изданием эксперты.

При этом некоторые банкиры сомневаются в технической возможности и целесообразности реализации такой инициативы. Они ссылаются на постепенное снижение использования населением наличных денег.

СБП была запущена регулятором в феврале. Ее главная задача — совершение безналичных переводов за счет идентификации плательщика при помощи одного из параметров: номера телефона, отпечатков пальцев. К октябрю к системе должны подключиться все девять системно значимых банков из списка ЦБ.

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