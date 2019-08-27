В России оценили заявление Украины о «развале Московии»

Замглавы Комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров в беседе с RT прокомментировал заявление экс-главы комитета Верховной рады по международным делам Анны Гопко о том, что миссия Киева состоит в сдерживании России.

«Вместо того чтобы искать пути взаимодействия между парламентами, комитетами, она пытается вмешиваться во внутренние дела нашей страны», — заявил сенатор. Джабаров добавил, что миссия Киева — «окончательно не развалить страну, которая находится в состоянии гражданской войны между юго-востоком и остальной частью Украины».

Ранее Анна Гопко заявила, что Украина должна «развалить Московию» для спасения европейской цивилизации. «Киевская Русь должна развалить Московию как тюрьму народов. Это является миссией Украины — сдержать нашествие агрессора на европейскую цивилизацию, демократические ценности», — написала она на своей странице в Facebook.

24 августа министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян пообещал поднять украинский флаг над Владивостоком. Так политик отреагировал на слова президента Франции Эммануэля Макрона о том, что Европа простирается «от Лиссабона до Владивостока». «Это действительно будет Европа. Но только тогда, когда над Владивостоком снова будет украинский флаг. Как это было сто лет назад», — сказал Омелян.

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