Индия осталась недовольна «Газпромом»

Индийские власти хотят пересмотреть долгосрочные контракты на поставку сжиженного природного газа (СПГ), поскольку тот стал слишком дорогим по сравнению с ценами на спотовом рынке. Среди тех, кто попадет под пересмотр, может оказаться и «Газпром», чей контракт с индийской компанией Gali на 2,5 миллиона тонн, пишет «Коммерсантъ».

О таком желании, не раскрывая деталей, объявил министр энергетики Дхармендра Прадхан. Он указал, что страна ожидает момента для начала переговоров с поставщиками СПГ, так как нынешние контракты пересматривались недавно, а их условия запрещают слишком частый пересмотр. Как правило, от одних переговоров до других должно пройти не менее пяти лет.

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Контракт Gali с «Газпромом» заключен до 2041 года. В начале 2018 года российская компания пошла на незначительное, по данным издания, снижение цены, а также согласилась уменьшить поставки в 2018-2019 годах за счет продления срока действия контракта. Тот раунд переговоров начался летом 2016 года, а это значит, что просить изменений условий Индия сможет не раньше 2020-го. Источники в «Газпроме» говорят, что пока индийская сторона не поднимала этот вопрос. Кроме того, у нее есть проблемы со строительством трубопроводов. Работы идут медленнее, чем ожидалось. Тем не менее Gali считается одним из самых успешных переговорщиков — помимо «Газпрома» компания смогла пересмотреть контракт с американцами.

В настоящее время стоимость СПГ в среднем по отрасли составляет 290 долларов за тысячу кубометров. Эта цена в Азии почти везде привязана к стоимости нефти с коэффициентом 13,5 процента. Между тем спотовые партии в регионе обходятся покупателям в 157 долларов за тысячу кубометров, то есть почти в два раза дешевле.

Как отмечает Мария Белова из Vygon Consulting, такая ситуация не может не привести к пересмотру. Тем более азиатские компании изучили опыт массового удешевления контрактов в Европе, на которые пришлось пойти и «Газпрому».

Компания в 2011-2012 годах согласилась снизить цены для ряда европейских партнеров в среднем на 10 процентов. Скидки получили французская GDF Suez, немецкая Wingas, словацкая SPP, турецкая Botas, итальянские Edison и Sinergie Italiane и австрийская Econgas. Причиной для такого шага стало удешевление газа на спотовом рынке за счет расширения добычи в США. Для Польши цена сократилась на 15 процентов.

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