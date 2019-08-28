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«Норильск Авиа» получит 10 новых вертолетов Ми-8АМТ

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На Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2019, холдинг «Вертолеты России» (входит в «Ростех»), «Газпромбанк Лизинг» и «Норильск Авиа» (входит в группу «Норильский никель») подписали договор о поставке 10 многофункциональных вертолетов Ми-8АМТ. Об этом сообщил корреспондент «Ленты.ру» с авиасалона.

Вертолеты будут построены на Улан-Удэнском авиационном заводе, входящем в состав холдинга «Вертолеты России» (Республика Бурятия). Поставки машин запланированы на 2020-2024 годы.

«"Норильск Авиа" является единственной вертолетной компанией на полуострове Таймыр, способной удовлетворить потребности региона в авиационных услугах. Сегодня перевозчик эксплуатирует вертолеты типа Ми-8, которые не только осуществляют перевозки для производственных нужд компании, но используются в случае необходимости оперативного реагирования на чрезвычайные ситуации, а также выполняют важную социальную функцию — ведут санитарные рейсы и пассажирские перевозки народов Крайнего Севера в отдаленные населенные пункты», — прокомментировал подписание договора статс-секретарь — вице-президент «Норникеля» Дмитрий Пристансков. — Новые вертолеты для "Норильск Авиа" позволят обновить имеющийся парк воздушных судов, средний возраст которого 32 года. Для "Норникеля" это вклад в повышение безопасности перевозок в условиях Крайнего Севера и более надежное обеспечение устойчивого производства всех предприятий группы».

«Мы впервые подписываем лизинговый договор с "Газпромбанк Лизинг" и очень рады этому событию. Надеемся на долгое и плодотворное сотрудничество, — отметил генеральный директор холдинга «Вертолеты России» Андрей Богинский. — Первые два вертолета Ми-8АМТ отправятся в Норильск уже в марте следующего года и пополнят парк компании "Норильск Авиа". Ми-8АМТ — отличные машины прославленного семейства Ми-8/17, оснащенные современной авионикой, прекрасно приспособленные для эксплуатации в суровых климатических условиях Крайнего Севера — от таймырской тундры до островов Северного Ледовитого океана».

«Мы рады способствовать развитию транспортной инфраструктуры страны и, в частности, налаживанию вертолетного сообщения в отдаленных регионах, где другой вид транспорта нерентабелен. Уверен, что техника производства холдинга "Вертолеты России", которая хорошо зарекомендовала себя в суровых условиях эксплуатации, существенно повысит качество пассажирских перевозок, — комментирует новость заместитель председателя правления Газпромбанка Алексей Белоус. — Для обновления авиапарка компания "Норильск Авиа" выбрала удобный инструмент — лизинг, применение которого становится еще выгоднее в сочетании с целевыми программами субсидирования Минпромторга. Эта сделка стала первой для Газпромбанка на рынке лизинга вертолетов, и мы планируем продолжить развивать это перспективное направление».

Ми-8АМТ — современный вертолет среднего класса с улучшенными летно-техническими характеристиками, создан на базе вертолета Ми-8Т. При его разработке был учтен огромный опыт эксплуатации вертолетов семейства Ми-8 в России и за рубежом. Ми-8АМТ отличается более мощной силовой установкой, доработанной авионикой и рядом конструктивных изменений.

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